Giorgia Meloni, "primo premier donna d'Italia"? Lo Spectator cita Libero: la leader di FdI conquista l'Inghilterra

Di Giorgia Meloni si sono accorti anche in Inghilterra. E si domandano: "Può diventare la prima premier donna d'Italia?". A porsi il quesito è il sito dello storico The Spectator , che riflette sui rapporti nel centrodestra e cita l'intervista che la leader di Fratelli d'Italia a Pietro Senaldi per Libero. "Dopo una breve infatuazione, gli elettori sono hanno iniziato a diffidare del machismo di Matteo Salvini - recita l'articolo dello Spectator - e si sono avvicinati allo stile più discreto della Meloni". "Come molti leader del centrodestra nel mondo - si sottolinea - la Meloni si propone come una sfidante dell'establishment liberale italiano e spesso si scontra con il supposto elitarismo della sinistra".

"La cosa che mi dà più fastidio - è la citazione dall'intervista su Libero - non sono le prese in giro ma il fatto che la sinistra non mi riconosca mai l'onore delle armi. Sempre a darmi della borgatara, della incompetente, di quella che non sa di cosa parla. Invece a me pare di aver mostrato in questi anni molta più competenza di certi governanti".

