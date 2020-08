Giorgia Meloni avvisa Giuseppe Conte: "Non osate rinviare le elezioni. Se vinciamo scendiamo in piazza"

19 agosto 2020 a

Giorgia Meloni è sempre più convinta che non ci saranno mai patti e accordi con partiti fuori dal centrodestra. "Ci dicono continuamente che siamo divisi, spaccati, litigiosi, che qualcuno romperà. E invece siamo sempre qui, uniti, assieme. E, a differenza dei partiti di maggioranza, abbiamo un progetto per la Nazione. Per me, che sono una persona di destra, la firma di un documento ha sempre valore. Ma in ogni caso, né Salvini né Berlusconi, sempre tirato per la giacchetta, hanno dato segnali di cedimento in questo periodo. Le continue voci di una liaison con Di Maio dell'uno o di una tentazione di soccorso a Conte per l'altro sono sempre state smentite dai fatti", spiega in una intervista al Corriere della Sera.

La Meloni appoggia totalmente il progetto politico di un centrodestra unito: "Non c'è altro governo che non sia di centrodestra, mon esistono giochi di palazzo, che nel momento in cui la sinistra briga per arrivare ad una legge elettorale proporzionale pro-inciucio, noi diciamo un no netto. Non si azzardino a dire - come comincio a sentire in giro - che le Regionali vanno rinviate per l'emergenza Covid. Non lo accetteremmo mai, perché non si può usare la pandemia per scopi elettorali, come a volte già è stato fatto. Si tratta di un test rilevante anche a livello nazionale. E dunque, se le risposte che arriveranno dagli elettori saranno quelle che immaginiamo, non si potrà aspettare più: siamo pronti a scendere in piazza e a mobilitare milioni di italiani per chiedere libertà e democrazia", conclude la leader di Fratelli d'Italia.

