M5s, il sottosegretario Angelo Tofalo apre alla Lega: "Nei Comuni non mi soffermerei solo sul Pd, alleanze anche con il Carroccio"

"Non mi soffermerei sul Partito democratico: non mi meraviglierei se in alcuni Comuni troveremo in futuro delle alleanze, magari con la Lega o con Fratelli d'Italia". La rivelazione è fatta dal sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle. "Noi ci concentriamo sempre sulle idee, sui progetti da portare avanti e nelle comunità troveremo le alleanze che ci garantiranno una maggiore probabilità di realizzare questi progetti". Tofalo spiega anche i motivi della sua posizione: "Da più di due anni sia mo al governo e chi è al governo deve assolutamente dialogare con tutti: questa era una cosa che magari qualcuno di noi faceva anche quando il M5s era all'opposizione, oggi è un dovere parlare con tutti. E abbiamo dato la possibilità a chi lavora da anni sul territorio - mi riferisco ai nostri attivisti, sindaci, consiglieri regionali e comunali - di poter dialogare con tutti".

Sul patto strutturale con il Pd chiesto per le Comunali del 2021 da Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Difesa non si sbilancia, e spiega al Tempo che, "questo sarà da vedere mette le mani avanti - il ministro degli Esteri è una persona autorevolissima, già capo politico del Movimento cinque stelle, ovviamente al nostro interno ci sono tantissime anime che non la vedono così, per cui bisognerà con il tempo capire quella che sarà la direzione. Io sono per un M5s sempre più forte e concreto sui territori. E ovvio che il primo interlocutore in questo momento storico e politico è il Pd perché sono in maggioranza con noi. Nulla toglierà che qualche candidato sindaco o presidente di Regione del M5s potrà allearsi con forze di tutt'altra parte, di centrodestra per intenderci", spiega.

