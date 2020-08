Matteo Salvini contro Faraone: "La vergogna della sinistra anti-italiana". Il renziano denuncia Musumeci, spunta questa foto

26 agosto 2020 a

a

a

"Che vergogna". La reazione di Matteo Salvini e della Lega contro l'iniziativa di Davide Faraone è veemente. Il senatore di Italia Viva ha deciso di denunciare il leader leghista e il governatore della Sicilia Nello Musumeci per procurato allarme, diffamazion e abuso d'ufficio in merito all'ordinanza del presidente di regione con cui si imponeva lo sgombero di hotspot e centri d'accoglienza su tutto il territorio siciliano.

“Musumeci anti-italiano”. L'ultimo vergognoso attacco, cosa nasconde il governo? La risposta è al Viminale

"Se il signor Faraone o altri esponenti della vergognosa sinistra anti-italiana pensano di intimidirmi o farci tacere con le denunce si sbagliano di grosso", è la replica di Salvini, ex ministro degli Interni. La foto di Faraone scelta a corredo del post su Twitter non è casuale e vede il renziano, allora nel Pd, insieme a Carola Rackete, l'ex capitana della Sea Watch che sfidò Salvini quando questi era ministro degli Interni sbarcando a Lampedusa. Al tempo, il Pd difendeva Lady Ong anche a sprezzo delle leggi italiane. "Non si molla - conclude Salvini, - il 20 e 21 settembre mandiamolo a casa", con tanto di hashtag #governoclandestino che è tutto un programma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.