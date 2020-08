Matteo Salvini replica ai contestatori in Puglia: "È arrivato il circo, altro concertino per Sanremo"

29 agosto 2020 a

Matteo Salvini accolto in Puglia da una grande folla. Ma, si sa, accanto ai sostenitori c'è sempre qualche contestatore. Il leader della Lega, durante il tour elettorale in vista delle Regionali, è stato preso di mira da striscioni e urla dei soliti odiatori. Nulla di nuovo, tanto che è lo stesso Carroccio - con ironia - a commentare la vicenda: "Migliaia di persone col capitano in Puglia, ma c'è anche il concertino 'bella ciao', pronti per Sanremo 2021".

E infine: "Fanno quasi tenerezza! Il 20 e 21 settembre Emiliano e il PD dovranno fare ciao ciao alla poltrona!". In calce al filmato che ritrae gli anti-leghisti intenti a cantare e saltare, anche il commento della Lega: un semplice "è arrivato il circo".

