Immigrazione, il M5s Ettore Licheri: "Era giusto fermare le Ong, bene i decreti sicurezza"

“Era giusto fermare le Ong. Ho sempre avallato con convinzione le politiche che abbiamo fatto con il primo governo Conte”. Matteo Salvini? No, è Ettore Licheri a parlare in difesa della lotta all’immigrazione clandestina portata avanti con successo durante i giorni dell’esecutivo gialloverde. “C’erano un abuso e una deregolamentazione che non si poteva tollerare - ha spiegato il senatore del M5s ad Agorà - i decreti hanno sicuramente fatto il loro lavoro”. Oggi la situazione è radicalmente cambiata e si registrano oltre 20mila sbarchi, un numero destinato a salire ancora di molto: “Noi sappiamo tutti che una cosa era bloccare una nave Ong - ha dichiarato Licheri - un’altra bloccare cento gommoni che tutti i giorni lasciano la costa chilometrica. Ne fermi uno e alle spalle ne passano altri dieci. È evidente che il problema è internazionale, dobbiamo bloccare le partenze dai paesi di origine, ma soprattutto dobbiamo assicurare cooperazione”. Chiaro il riferimento al ruolo che l’Europa dovrebbe svolgere in questa faccenda: “L’Ue deve fare la sua parte riattivando il meccanismo di redistribuzione dei migranti, altrimenti da soli non ce la possiamo fare”.

