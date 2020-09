Serie A, ecco il calendario della prossima stagione: Juve, avvio tosto. La diciottesima è la giornata chiave per lo scudetto

02 settembre 2020 a

a

a

La Serie A riparte con Juventus-Sampdoria e Milan-Bologna. Sorteggiati i calendari del prossimo campionato, al via il 19 settembre con i due anticipi. Lazio-Atalanta e Benevento-Inter si recupereranno più avanti per concedere qualche giorno di riposo in più ai giocatori di Atalanta e Inter, reduci dagli impegni di agosto inoltrato in Champions ed Europa League.

Il Napoli di Gattuso debutterà a Parma, la Roma in casa dell'Hellas Verona. Primo big match alla terza giornata: Napoli-Juve. L'inizio dei 9 volte campioni d'Italia non è dei più agevoli: alla settima infatti se la vedranno con la Lazio. Anche il derby di Milano arriva presto, alla quarta, mentre si preannuncia una giornata chiave la 18esima, con Inter-Juve e il derby della Capitale Lazio-Roma.

QUI IL CALENDARIO DELLA SERIE A 2020/21 NEL DETTAGLIO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.