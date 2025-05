Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile: contratto fino alla fine del Mondiale del 2026

Ednaldo Rodrigues , presidente della CBF, ha dichiarato: "Portare Carlo Ancelotti alla guida del Brasile è più di una decisione strategica . È una dichiarazione al mondo della nostra determinazione a riconquistare il primo posto sul podio. È il più grande allenatore della storia e ora guida la migliore nazionale del pianeta. Insieme, scriveremo nuovi gloriosi capitoli per il calcio brasiliano". Appena arrivato l'annuncio tra l'altro, il sito della Federcalcio brasiliana è andato letteralmente in tilt.

"Ancelotti assumerà ufficialmente la guida della squadra dal 26 maggio - scrive O Globo -. È la prima volta che la Selecao sarà guidata da un allenatore straniero. Le trattative sono state condotte dall'imprenditore del mercato finanziario Diego Fernandes, che ha guidato le trattative per conto della CBF". Nell'accordo, scrive ancora il giornale brasiliano oltre alle cifre elevate con bonus di 5 milioni di euro se la nazionale dovesse vincere il mondiale, sarebbero inclusi alcuni benefit come il "noleggio di un jet che lo porterà più volte in Europa. Oltre ai costi dell'appartamento a Rio de Janeiro".