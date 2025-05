Internazionali d'Italia, terrore al Foro Italico: malore e partita sospesa

Partita sospesa per alcuni minuti quella tra Hugo Dellien e Alex De Minaur. Accade agli Internazionali d'Italia in corso a Roma. Qui il match è stato interrotto per molti minuti dopo che uno spettatore è stato colpito da un malore sulle tribune. Tutto si è verificato durante il primo set della sfida dei sedicesimi di finale del Masters 1000, con i sanitari che hanno soccorso la persona poi uscita in barella. Il gioco è ricominciato dopo 22′.

A far pensare che qualcosa stava succedendo, le urla di alcuni spettatori presenti sugli spalti. Questi ultimi hanno provato così ad attirare l'attenzione dell'arbitro e degli addetti ai lavori. Le telecamere hanno poi subito virato altrove. Ecco allora che De Minaur e Dellien si sono fermati. Alex ha anche chiesto al giudice di sedia se ci fosse necessità di acqua fresca o asciugamani. Solo dopo venti minuti i tennisti sono tornati in campo a giocare.