Jannik Sinner e il Gps "incollato" sulla schiena: stupisce tutti

Jannik Sinner è tornato in campo e lo ha fatto nel migliore dei modi: vincendo. Il tennista altoatesino ha sfidato agli Internazionali di Roma Mariano Navone dopo diversi mesi di sospensione. Risultato? Una vittoria in due set, chiusi rispettivamente a 6-3 e 6-4. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che in molti hanno notato un dettaglio "addosso" al campione.

Già dagli allenamenti, Sinner si è presentato con uno strumento attaccato al corpo. Si tratta di un cardiofrequenzimetro con sistema Gps. Non è uno strumento nuovo nel mondo dello sport. Nel running infatti viene usato molto anche dagli atleti amatoriali. Ora però può essere usato anche nel tennis, sia nella fasi di riscaldamento che in partita. Ma a cosa serve? Semplice: la posizione Gps permette di tracciare con precisione tutti i movimenti in campo. Non solo, perché serve per calcolare i chilometri che vengono percorsi, stimare la velocità e il rapporto con il battito cardiaco. Sono tutti parametri che servono per monitorare meglio la resistenza allo sforzo di un atleta.