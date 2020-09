Lucia Azzolina denunciata, bomba sulla scuola. Matteo Salvini: "So con questa mamma, non voglio vivere in un'Italia così"

02 settembre 2020 a

Altri grossi guai in arrivo per Lucia Azzolina. Non c'è solo la sfiducia in aula annunciata da Matteo Salvini alla riapertura dei lavori parlamentari. La ministra dell'Istruzione verrà denunciata da Rosi Pennino, presidente di ParlAutismo, l'associazione che riunisce i genitori di bimbi e ragazzi autistici.

Già durante il lockdown, con le scuole chiuse, la loro situazione è stata drammaticamente derubricata dall'agenda del governo.

Ma ora, con la riapertura degli istituti, il caos dei professori rischia di lasciarli nuovamente fuori da tutto. "Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina", ha accusato la Pennino. Avrà l'appoggio di Salvini: "Io sto con questa mamma. Ci date una mano a fare voce a queste migliaia di bimbi autistici, alle loro mamme e ai loro papà? - è l'appello del leader della Lega su Twitter - Non voglio vivere in un Paese con bambini e studenti di Serie B".

