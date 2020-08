Lucia Azzolina, il disastro in una foto: "Mi hanno assegnato il posto fisso", sapete chi è questa signora?

27 agosto 2020 a

a

a

E' il colmo la Funzione Pubblica Cgil denuncia che le assunzioni di personale "nel fabbisogno dei Ministeri dell'Istruzione e dell'Università e ricerca sono insufficienti. La carenza di organico in questi due ministeri, infatti, come riconosciuto in un documento di questi stessi, è pari in media al 50%. Ed è sempre più urgente un piano straordinario di assunzioni", nel frattempo il sistema mostra tutta la sua incapacità

Come racconta la storia della professoressa Paola Fortunati, su La Nazione, all'età di 67 l'insegnante, di cui venti trascorsi nel precariato e due concorsi vinti, finalmente riceve una mail dall'ufficio scolastico di reclutamento di Massa Carrara, peccato che la signora Fortunati sia in pensione.

Video su questo argomento "Coronavirus e scuola per far saltare le elezioni". Il sindaco contro Conte: "Vergognoso"





"Ma si rende conto? Ho avuto il ruolo quando ero già in pensione", racconta mostrando la mail ricevuta, "mi sento beffata e mi dispiace per i giovani che iniziano adesso e non hanno la certezza della sistemazione della loro carriera". In realtà i posti che sono stati assegnati in queste settimane dovevano essere dati lo scorso anno ma così non è stato. "C'è una grande differenza tra la legge scritta e quella applicata dagli uomini" - direbbe ora ai suoi ragazzi la professoressa di diritto - "per me si è trasformata in un paradosso, ma il mio è solo uno dei tanti casi di un sistema che purtroppo non funziona".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.