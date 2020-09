Silvio Berlusconi, contagio in famiglia: “Avvertiva i sintomi”, tutto è partito dalla figlia Barbara

02 settembre 2020 a

Non solo Silvio Berlusconi, anche due dei suoi figli sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di Luigi e Barbara: era stata proprio quest’ultima ad avvertire i sintomi, che sono durati un paio di giorni. Poi la conferma tramite il tampone, al quale sono stati sottoposti tutti coloro che sono venuti a contatto con il Cav: dai familiari alla nuova segretaria fino ai più stretti collaboratori. Si attendono gli esiti, ma di certo c’è che, oltre all’ex premier 83enne, sono risultati positivi i due figli più altri nipoti, tutti asintomatici. Adesso Berlusconi è in isolamento domiciliare ad Arcore, dove continuerà a lavorare in vista delle elezioni regionali. “Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”, sono state le prime parole del Cav, che non si perde d’animo nonostante la positività. Silvio non è stato certo fortunato in questo caso: le sue misure anti-Covid sono state molto strette anche durante l’estate, proprio in coda è arrivato però il contagio, anche se tutto lascia pensare che ne uscirà rapidamente e senza particolari problemi.

