Matteo Salvini a Omnibus contro i "giornaloni": "Io, Zaia e Giorgetti ridiamo di quella roba"

03 settembre 2020 a

a

a

Suo malgrado, spesso e volentieri Matteo Salvini è costretto a smentire le voci circa le frizioni nella Lega tra lui, Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia, i tre nomi più pesanti nel Carroccio. L'ultima smentita piove nel corso di Omnibus, il programma in onda su La7, dove si parla delle imminenti elezioni regionali e Salvini sottolinea come ci sia "una bellissima aria di cambiamento in regioni storicamente a sinistra". Il riferimento è a Toscana, Marche e Puglia, dove il centrodestra potrebbe strappare una clamorosa e pesantissima tripletta. Risultati che, va da sé, annullerebbero ogni indiscrezioni circa dissidi interni al partito. E su queste voci, Salvini rivela: "Io, Giorgetti e Zaia ridiamo quando leggiamo dei nostri presunti litigi sui giornali". Basterà a zittire le voci?

"Che razza di ragionamento è?". Risate in studio: Toninelli umiliato, il delirio sul virus è troppo anche per Giacalone | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.