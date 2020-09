Susanna Ceccardi, lo "storico" sondaggio in Toscana: regionali, verso la vittoria della leghista?

04 settembre 2020 a

a

a

Susanna Ceccardi è in testa di circa un punto e mezzo rispetto al candidato del centrosinistra, Eugenio Giani. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Roberto Baldassari in esclusiva per affaritaliani.it. Secondo il direttore generale di Lab2101 il centrodestra avrebbe effettuato il sorpasso nelle intenzioni di voto in Toscana: la candidata leghista è data al 43,1% contro il 41,7% dell’avversario, che soltanto un paio di mesi fa sembrava destinato ad una facile vittoria. E invece il Carroccio ha recuperato terreno giorno dopo giorno, non solo grazie alla presenza in prima linea di Matteo Salvini ma soprattutto grazie all’impegno della Ceccardi, che si sta facendo conoscere e apprezzare sempre di più.

Per la Lega sarebbe un risultato storico conquistare un fortino rosso come la Toscana: avrebbe una valenza anche nazionale, dato che consentirebbe di dare una forte spallata al governo giallorosso presieduto da Giuseppe Conte. L’altro giorno il sondaggio di Nando Pagnoncelli rilevava la Ceccardi al 41,5% ad un soffio da Giani (42,6%), segno che la partita è davvero aperta e che ci sono tutte le condizioni per un sorpasso del centrodestra in una roccaforte storica della sinistra. Tra l’altro perdere la Toscana potrebbe avere contraccolpi pesantissimi sull'esecutivo, che è consapevole di rischiare il crollo totale in caso di 5 a 1 in favore del centrodestra alle regionali.

Compagni terrorizzati? Clamoroso scivolone a Repubblica: il candidato in Toscana non è la Ceccardi | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.