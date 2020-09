Massimiliano Fedriga a Quarta repubblica: "Immigrati clandestini entrano in Friuli via terra, volontà politica del Pd?"

08 settembre 2020 a

L'ondata di immigrazione clandestina via terra non si ferma, e Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, rilancia l'allarme sul confine Nord-Est, la porta della "rotta balcanica" per l'Italia. "In Friuli continuano ad entrare immigrati irregolari; non si può far entrare chiunque e poi decidere in quale regione mandarli - spiega il leghista, presidente di regione succeduto alla dem Serracchiani -. La legge Zampa targata Pd impedisce di fare controlli sui minori se non c'è il permesso del giudice, bisogna rivederla",

"Porte spalancate ai migranti, silenzio sui pescherecci italiani sequestrati": Salvini smaschera il governo

"Il Pd - incalza ancora Fedriga - ha proposto di tornare all'accoglienza diffusa in Friuli, ogni volta c'è una scusa, sul confine terrestre entrano ogni giorno decine e decine di migranti irregolari, forse è una volontà politica".

