Matteo Salvini, la Toscana è già sua: queste immagini da Lucca, un tripudio senza precedenti

08 settembre 2020 a

a

a

Matteo Salvini ha collezionato grandi successi in questo tour elettorale in vista delle Regionali. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che la regione che lo ha accolto con maggiore clamore è la Toscana. La roccaforte più rossa di tutte, là dove il governo - non solo il Pd - si gioca una partita importantissima. Nella giornata di oggi, martedì 8 settembre, il leader della Lega e la candidata per il centrodestra Susanna Ceccardi hanno fatto visita a Lucca.

Sbarchi, governo "complice e incapace"? Salvini tira fuori i numeri: Lamorgese inchiodata

L'esito del comizio? Applausi e standing ovation. A confermalo anche il filmato rilanciato dalla pagina Twitter del Carroccio, dove Salvini non ha fatto in tempo a salire sul palco - con tanto di "Vincerò" di sottofondo - che subito la piazza si è scatenata in un'acclamazione senza precedenti. Stando alle immagini il 20 e il 21 settembre non c'è partita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.