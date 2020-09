Silvio Berlusconi, la consigliera del Pd Carmela Rozza: "Se non fosse stato il presidente, sarebbe morto in una Rsa"

10 settembre 2020 a

a

a

Dopo Carlo De Benedetti, altro fango su Silvio Berlusconi. Questa volta a macchiarsi del più becero degli attacchi è Carmela Rozza, consigliera del Pd in Regione Lombardia. "Faccio gli auguri al presidente Berlusconi di pronta guarigione - ha messo le mani avanti la dem in aula, a Palazzo Pirelli, nella giornata di giovedì 10 settembre -, ma in questi giorni ho riflettuto molto su una cosa: giustamente il presidente Berlusconi è ricoverato in ospedale per essere curato, ma se Berlusconi fosse stato in una casa di riposo e non era il presidente Berlusconi, lo lasciavate morire in una Rsa?".

Rozza ha voluto replicare al centrodestra che, secretati gli atti del Cts sul coronavirus, ha chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di valutare le carenze del Governo di Roma nel quadro della crisi sanitaria da Covid 19. "Voi - tuona Rozza - avete fatto una circolare con scritto che anziani con pluripatologie non andavano ricoverati in ospedale: c’è la vostra delibera, della vostra Giunta, avete scritto in delibera che se sei anziano con più di 75 anni e sei in una Rsa, non devi essere ricoverato in ospedale. Il presidente Berlusconi per fortuna non era in una Rsa e ha potuto permettersi di farsi ricoverare". Peccato però che la dem dimentichi che, in quel terribile periodo, gli ospedali erano al collasso. Non solo, dai verbali del Comitato tecnico scientifico si evince che Attilio Fontana e Giulio Gallera, rispettivamente presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, sono stati lasciati soli dal governo.

A replicare alla piddina ci ha pensato Riccardo De Corato, dirigente di Fratelli d’Italia e assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia: "È brutta, anzi, bruttissima la frase espressa oggi in Consiglio regionale dall’esponente del Pd Carmela Rozza. C’è solo un modo per rimediare a una caduta di stile tanto grave, quanto inopportuna: chiedere scusa al presidente Berlusconi e al Consiglio regionale della Lombardia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.