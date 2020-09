Regionali Toscana, paura nel Pd per l'ascesa di Susanna Ceccardi: "Organizzato un servizio pullman"

13 settembre 2020 a

Il Partito democratico si sente il fiato del centrodestra sul collo. In Toscana, per il 20 e il 21 settembre, la partita è apertissima, così i dem le provano tutte. Le elezioni al tempo del Covid nascondono una grande incognita - osserva il Corrirere - quanti andranno a votare? Quanti anziani, elettori di sinistra da una vita, indicano Eugenio Giani nei sondaggi e poi non se la sentiranno di uscire di casa? Tanti. Per questo i big del Pd hanno concordato di agevolare gli anziani, magari con un servizio pullman, condominio per condominio.

D'altronde la sfidante, Susanna Ceccardi, non è molto più distaccata nei sondaggi. "Occhio a non sottovalutarla - dice anche Marcello Pera, senatore di Forza Italia -. Susanna è giovane ma saggia, preparata. Non è al seguito di Salvini; è davanti a lui. Gli ha imposto di non parlare di politica nazionale". Non solo, perché Giani deve fare i conti con Italia Viva che - stando alle ultime rilevazioni - rappresenterà più un fardello che altro.

