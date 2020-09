Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza ai balordi di Colleferro: "Va bene così?", attacco al M5s

17 settembre 2020 a

Capolavori grillini. Capolavori inquietanti. Oppure orrori. Fate voi. Si parla di quanto si è appreso poche ore fa: Marco e Gabriele Bianchi, due degli accusati e incarcerati per il terrificante omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, percepivano il reddito di cittadinanza M5s. Già: bella vita, champagne, macchinoni in parte pagati anche dal sussidio pentastellato. Ennesima prova del fatto che i danari regalati dai pentastellati non soltanto sono una follia, ma anche una pericolosa storutra. E la notizia del reddito ai fannulloni elargito a due delinquenti scatena Giorgia Meloni, la quale commenta su Twitter: "Apprendo dalla stampa che i quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro prendevano il reddito di cittadinanza. Ma giravano in suv e con abiti costosi. Willy, ragazzo di una famiglia umile, lavorava fino a tardi nella cucina di un ristorante. Va bene così?", conclude retorica la leader di Fratelli d'Italia. Già, va bene così?

