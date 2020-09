Piazzapulita, il sondaggio Index Research boccia Conte. Così Formigli "aggira" l'embargo elettorale

17 settembre 2020 a

a

a

A Piazzapulita Corrado Formigli aggira l'embargo dei sondaggi elettorali nelle due settimane prima delle regionali di 20 e 21 settembre "Nessun testa a testa, parliamo di sentimenti", spiega il padrone di casa introducendo il sondaggio di Index Research. E i risultati sono però molto, molto politici: campane a morto per il governo di Giuseppe Conte. Come guardano al futuro gli italiani dopo questi mesi disastrosi? Con pessimismo e sconforto.

"Toscana rossa, ma gli elettori possono stupire". Sondaggi "proibiti", la verità tra le righe: la bomba di Alessandra Ghisleri

Si parte con la situazione economica, "rimasta uguale" per il 56,3% "peggiorata" per il 29,4% e "migliorata" solo per il 4,9%. Prevedibile, in fondo. Quando si chiede con che spirito si guarda al futuro, la faccenda si fa seria: "con preoccupazione" per il 79,9%, "con fiducia" per il 16,9%. Stessa musica per le "emozioni riguardo al futuro": con "incertezza e ansia" per il 57,9%, "timore e paura" per il 24,3%, "fiducia e speranza" appena il 15,9%. La preoccupazione maggiore è data dalla "ripresa economica" per il 42,6%, dal "lavoro" per il 22,4% e dal "coronavirus o lockdown" per il 20,6%, segno che il senso di emergenza non legato più a quella sanitaria, ma economica e di prospettiva professionale. In queste fasi servirebbe spinta propulsiva, ma la fiducia nella ripresa economica è "poca o nessuna" per il 70,8%, mentre "molta o abbastanza" appena per il 15,4%. Traduzione: una bocciatura politica per il governo, anche perché la fiducia in un buon utilizzo dei fondi europei è "poca o nulla" per il 50,9% degli intervistati e "molta o abbastanza" per il 38,3%. Più chiaro di così, non si potrebbe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.