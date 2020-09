Susanna Ceccardi, il Fatto di Travaglio contro Salvini e Meloni: "Bruti", la prova che la rossa Toscana sta crollando

19 settembre 2020 a

a

a

“Sfida in piazza: i ‘bruti’ assediano il muro rosso”. Così Il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio ha commentato il comizio conclusivo del centrodestra in favore di Susanna Ceccardi, la candidata che proverà a far crollare la rossa Toscana nelle imminenti elezioni regionali. Si vota domenica e lunedì, il pronostico è quantomai aperto: si profila un testa a testa serrato, considerando che Eugenio Giani non ha un grande appeal. La conferma si è avuta ieri, quando il candidato del centrosinistra non è riuscito a scaldare una platea comunque numerosa. L’unica cosa che è stato in grado di fare è stato drammatizzare il voto: “Respingeremo Matteo Salvini e chi vuole cambiare, lunedì sarà primavera”. Una speranza, più che una convinzione: di certo c’è che il centrodestra appare molto più compatto, nonostante il segretario della Lega e Giorgia Meloni vengano definiti dal Fatto ‘barbari’ e ‘fascisti’ alle porte che vanno respinti.

"Zingaretti, carte truccate". Senaldi e l'"illuso" del Pd: "Quello che non dice su De Luca e Renzi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.