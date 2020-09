Giuseppe Conte, malumori a Palazzo Chigi: "Incidente parlamentare", addio governo dopo le regionali

19 settembre 2020 a

“Finirà che per rompere lo stallo ci si affiderà a un incidente parlamentare”. È la confidenza che un autorevole dirigente grillino ha reso al Corriere della Sera: in questo modo si potrebbe forzare un cambio di equilibri a Palazzo Chigi, dato che il governo giallorosso appare di una fragilità disarmante e potrebbe definitivamente andare in pezzi in caso di debacle alle elezioni regionali. In particolare perdere la rossa Toscana potrebbe avere un effetto devastante per il centrosinistra, ma siccome nessuno vuole intestarsi la responsabilità di far cadere il governo ci si potrebbe affidare alla classica crisi senza padri.

“Si vedrà se davvero l’esecutivo verrà fatto ‘casualmente’ incespicare alle Camere, ma proprio l’evocazione di questo espediente rivela quanto sia profonda la crepa che divide il premier dai partiti di maggioranza”. Secondo il Corsera, neanche un rimpasto potrebbe bastare a Giuseppe Conte per salvare baracca e burattini: su Palazzo Chigi aleggia lo spettro di un governo tecnico. Anche perché appare chiaro a tutti che non ci saranno elezioni anticipate, qualunque cosa accada: bisogna occuparsi dei miliardi del Recovery Fund, e farlo al più presto. Ma senza il pericolo delle urne per i parlamentari - avvisa il Corsera - Conte dovrà fare attenzione agli incidenti.

