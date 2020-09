Giuseppe Conte, protesta dei genitori dell'istituto del figlio: "È il fallimento della scuola pubblica"

17 settembre 2020 a

A Roma, nell’elegante quartiere Prati questa mattina di fronte all’istituto comprensivo frequentato dal figlio del premier Giuseppe Conte, un gruppo di genitori ha protestato contro la mancata organizzazione della ripresa delle lezioni in classe. "Abbiamo invitato anche il Presidente del Consiglio - racconta un papà - non tanto a protestare quanto ad ascoltarci. I nostri figli non hanno ripreso la scuola. Purtroppo è così". Alla base della protesta c’è la mancanza di docenti a scuola, per cui le lezioni in presenza non sono garantite".

L’orario funziona a singhiozzo: le classi di prima e terza media frequentano due giorni a settimana per tre ore circa al giorno. Pochissimo per chi deve intraprendere un nuovo corso di studi, come le prime classi, e per chi a fine anno dovrà sostenere l’esame di Stato, in terza media appunto. "Se continua così - assicura una mamma - portiamo via i nostri ragazzi. Purtroppo non ci sono altre scuole medie in zona che potrebbero accoglierci tutti, dovremo andare alla scuola privata: praticamente questo è il fallimento della scuola pubblica".

