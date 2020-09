Maratona, Enrico Mentana gela Paolo Celata: "Cosa ridi?", doccia fredda a pochi centimetri dallo scoop in Puglia

21 settembre 2020 a

a

a

La maratona di Enrico Mentana su La7 non delude mai gli spettatori per i siparietti e i momenti leggeri che sa regalare per ingannare l’attesa snervante dei risultati. Alle 15 si sono ufficialmente chiuse le urne per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari: lo scontro più avvincente è in Puglia, dato che secondo i primi exit poll c’è un testa a testa che si risolverà davvero all’ultimo voto tra il governatore uscente Michele Emiliano e lo sfidante Raffaele Fitto. Paolo Celata in collegamento con Mentana ha svelato un piccolo retroscena: “Fitto è arrivato in albergo, si trova nella stanza vicina alla mia”. “E perché ridi?”, gli ha domandato un sorridente direttore del Tg di La7: “Magari andiamo ad origliare, così capiamo qual è il clima”. Di certo in questo momento ci sarà tensione sia dalle parti di Fitto e che da quelle di Emiliano: la contesa è serratissima e potrebbe essere decisiva una manciata di voti.

Qui ci si gioca il governo? Puglia un testa a testa surreale tra Emiliano e Fitto: ribaltone nell'ultima settimana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.