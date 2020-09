Giorgia Meloni contro "tv e giornali di regime": "Parlano di vittoria del Pd alle regionali, solo propaganda"

25 settembre 2020 a

Dopo le elezioni del 20 e del 21 settembre il governo sventola la bandiera della vittoria. Lo stesso Matteo Renzi, che dalle Regionali è uscito con le ossa rotte, continua a ribadire sia stato "un trionfo". Il Pd è sì riuscito a salvare le rosse Toscana e Puglia, ma le cifre parlano chiaro e raccontano di un flop clamoroso. A mettere nero su bianco come stanno davvero le cose è Giorgia Meloni che su Twitter esordisce: "Da giorni TV e giornali di regime parlano di vittoria Pd alle regionali. Peccato i numeri dicano che sia calato in tutte le Regioni al voto".

Nulla di nuovo però per la leader di Fratelli d'Italia: "La sinistra è così: piega la verità alla propaganda. Speriamo Pd-M5s continuino a 'vincere' elezioni come hanno fatto in questi anni". Soprattutto i grillini che sono ormai spariti da ogni regione, anche quelle del sud a cui devono l'arrivo al governo.

