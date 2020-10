Vittorio Feltri contro Giuseppe Conte: "Un pretino che regge la veste al Papa rosso"

05 ottobre 2020 a

Toh che caso, nel giorno dell'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, in cui il Pontefice si è scagliato contro il capitalismo e la proprietà privata, invocando ancora porte aperte per gli immigrati, Giuseppe Conte ha detto la sua da Assisi: "San Francesco ci parla oggi più che mai", questo il succo del suo discorso. Incrocio a dir poco sospetto, occhio strizzato a Francesco,, tanto che su Libero in edicola oggi, lunedì 5 ottobre, avanziamo l'ipotesi che il Pontefice abbia sbagliato lavoro. In che senso? Il senso della provocazione la restituisce su Twitter il direttore, Vittorio Feltri, il quale si scaglia contro il presunto avvocato del popolo con un breve e tagliente cinguettio: "Giuseppe Conte ormai è diventato un pretino che regge la veste al Papa rosso", ovvero al 'comunista' Bergoglio.

"La proprietà privata non è un diritto assoluto": giù la maschera, Papa Francesco "comunista"?

