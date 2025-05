Giuseppe Conte, "il malcontento per Meloni?": smentito dai numeri

"La Meloni non può più andare in giro, c'è del malcontento": il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, lo ha detto qualche giorno fa dando per scontato un calo di consensi nei confronti della presidente del Consiglio e del suo partito, Fratelli d'Italia. Peccato, però, che non sia affatto così. A sottolinearlo è l'account Facebook del partito, che mette in evidenza uno degli ultimi sondaggi, la Supermedia di Agi/Youtrend, sulle intenzioni di voto degli italiani. Ebbene, dalla rilevazione emerge come FdI continui a crescere superando "quota 30" e facendo il vuoto dietro di sé. "Conte, il malcontento c’è… È quello nei tuoi confronti", si legge nel post di FdI.

I numeri, insomma, smentiscono l'ex premier. Che qualche giorno fa, rispondendo ai cronisti durante una conferenza stampa, si era detto certo del calo di gradimento degli italiani nei confronti della Meloni. La situazione "non consente ormai a Meloni di fermarsi a parlare con la gente. Ormai c’è un diffuso malcontento, rabbia, indignazione. Sta scattando la sindrome del politico fischiato dai cittadini - aveva sentenziato - e per questo "la maggioranza cerca di recuperare la sua immagine sul piano internazionale". E ancora: "La maggioranza ha costruito l’immagine falsa di una presidente del Consiglio che ha riportato una credibilità dell’Italia nel contesto internazionale. Hanno forzato molto per coprire le sue incapacità e la situazione disastrosa sul piano economico e sociale".