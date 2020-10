Coronavirus, Luca Zaia dà lezioni al governo: "Non voglio fare casino, ma noi abbiamo i malati fuori dalle porte"

07 ottobre 2020 a

"Meno Stato dove ci vuole meno Stato". Con questo slogan il presidente del Veneto Luca Zaia critica apertamente l'intenzione del governo di lasciare poco margine di manovra - per i provvedimenti anti Covid - alle Regioni, che potrebbero adottare solo misure più restrittive rispetto a quelle decise dall'esecutivo. "Nei mesi scorsi le Regioni hanno dato dimostrazione di grande senso di responsabilità. Il Veneto è stato l'avanguardia in tema di test pungidito, tamponi rapidi e in tanto altro. Sappiamo meglio noi cosa serve al nostro territorio", ha spiegato Zaia al Corriere della Sera.

Il governatore ha ricordato anche che nei giorni più duri della pandemia ha trascorso quasi tutto il tempo nella "war room", pronto a intervenire in caso di bisogno. Secondo lui, infatti, interventi adeguati e mirati possono essere presi solo da chi conosce bene il territorio e lo vive in prima persona: "La differenza è che a Roma ragionano sulla base di tabelle e di carte, noi abbiamo i malati fuori dalla porta. Ho grande rispetto per chi deve governare il Paese, ma vorrei che fosse garantito anche a noi". La parola d'ordine per Zaia è "autonomia", da intendere come assunzione di responsabilità e non come sottrazione di potere, come pensano a Roma. "Non ho voglia di fare casino, ma così non va bene. Lo dico costruttivamente: il governo ha ancora spazio per camminare a fianco delle Regioni. Non perda questa occasione", ha concluso il presidente del Veneto.

