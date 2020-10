Lega, Andrea Caroppo lascia il gruppo di Salvini all'Europarlamento: "Con la Meloni? Vedremo"

08 ottobre 2020 a

Addio primato. La Lega si gioca la nomina di primo partito, assieme al Cdu-Csu di Angela Merkel, nel Parlamento europeo. Il motivo? L'addio di Andrea Caroppo, l'eurodeputato pugliese passato ora tra i Non Iscritti. Il suo addio ha ridotto il Carroccio a 28 europarlamentari dai 29 che deteneva. La decisione, ha spiegato, è una conseguenza delle ultime elezioni regionali in Puglia. Qui Matteo Salvini e il suo entourage hanno contestato la candidatura del meloniano Raffaele Fitto.

Ragione, questa, per cui - a detta del Corriere - non si esclude un passaggio di Caroppo tra le fila dei Conservatori presieduti dalla leader Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Ora no, vedremo", ha liquidato però la questione.

