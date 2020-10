Roberto Maroni, non solo candidato sindaco: "Si è fatto la sua società", la carrier parallela

16 ottobre 2020 a

Roberto Maroni pensa alla carriera di lobbista proprio mentre corre da sindaco per Varese, sua città natale, anche se dovrà affrontare un altro processo a Milano per le accuse di "induzione indebita e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente", dopo la condanna a un anno in appello nel procedimento per presunte pressioni per favorire, quando guidava il Pirellone, una sua ex collaboratrice che lavorava con lui quando era ministro dell'Interno.

Maroni, scrive il Tempo, ha infatti da poco costituto a Milano la M&A Maroni Associati srl che si occuperà di "svolgere attività relazionali con le istituzioni e i decisori pubblici al fine di rappresentare nei confronti di questi gli interessi di aziende, persone fisiche o giuridiche", ma anche di "gestione e comunicazione della crisi" e "sviluppo di nuovi modelli di comunicazione in rete attraverso la pianificazione di strategia digitale".

