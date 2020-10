Giuseppe Conte, "delega i negoziati ad Angela Merkel": lascia il vertice Ue per il funerale della Santelli

16 ottobre 2020 a

Giuseppe Conte ha lasciato il consiglio europeo, giunto alla seconda giornata, per essere presente al funerale di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria che è venuta a mancare la scorsa notte. La 51enne berlusconiana era malata da tempo ma ciò non le aveva impedito di candidarsi grazie alla spinta del Cav e di essere anche eletta alla guida del territorio che amava più di tutti. Giusto che anche il presidente del Consiglio presenzi all’estremo saluto, anche se sta facendo discutere molto la sua scelta di delegare tutto ad Angela Merkel. Ciò significa che l’Italia sarà rappresentata dalla Germania al tavolo dei negoziati: per qualcuno potrebbe essere una sorpresa, ma in realtà non lo è perché è chiaro che questo governo è assolutamente allineato agli interessi europei e soprattutto a quelli della Germania. Proprio grazie all’influenza della Merkel l’Italia spera di mettere le mani il prima possibile su almeno una piccola parte dei miliardi previsti dal Recovery Fund. La delega di Conte alla Cancelliera tedesca ha spaccato a metà l’opinione pubblica: c’è chi ritiene che sia addirittura meglio che sia la Merkel e non il nostro premier a fare gli interessi italiani e chi invece vede questa investitura come l’ultimo gesto di sottomissione alla Germania.

