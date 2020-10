Dpcm, Matteo Salvini su Giuseppe Conte: "60 secondi di telefonata alle 21.31", preso in giro prima della diretta tv

18 ottobre 2020 a

a

a

“Non è questo il mio concetto di collaborazione”. Matteo Salvini ha risposto immediatamente a Giuseppe Conte che, a margine della conferenza stampa in cui ha presentato il nuovo Dpcm, ha rivelato di aver informato anche i leader dell’opposizione che stava per firmare le nuove misure per rallentare il contagio da coronavirus. “Dopo mesi che facciamo proposte - ha attaccato il segretario della Lega - su lavoro, scuola, cassa integrazione e sanità e rimaniamo inascoltati, ho ricevuto una telefonata del premier dalla durata di 60 secondi stasera alle 21.31, prima di andare in diretta tivù”. Insomma, a sentire l’ex ministro Conte si è ricordato solo all’ultimo del leader dell’opposizione nonché del primo partito italiano. Eppure ai microfoni davanti a Palazzo Chigi ha annunciato che in settimana si recherà in Parlamento per illustrare le misure intraprese ai leader di opposizione: un gesto del tutto inutile, dato che il confronto sarebbe stato necessario prima di fermare il Dpcm. Ma è ormai chiaro che il premier è un uomo solo al comando: stavolta ha parzialmente ignorato anche alcune raccomandazioni più restrittive del Cts, figuriamoci se gli potrà mai interessare cosa hanno da proporre le opposizioni.

"Solo così possiamo evitare lockdown". Dpcm, ecco tutte le regole del testo ultima-spiaggia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.