Matteo Salvini, il meme contro Giuseppe Conte: "Fatto tutto? Bene, ora chiudi". Il leghista in difesa dei commercianti

Nel mirino delle opposizioni, e di Matteo Salvini in particolare, la decisione di Giuseppe Conte, varata con l'ultimo dpcm, di chiudere bar e ristoranti alle 18 in tutta Italia. Una sorta di condanna a morte per i commercianti, tanto che in diverse città italiane ci sono state rivolte e scontri in strada. E Salvini si schiera ancora al fianco di chi sta pagando un prezzo altissimo per questa pandemia. Lo fa su Twitter, con un meme che dice più di mille analisi e di tante parole. Nell'immagine rilanciata dal leader della Lega si vede Giuseppe Conte, il quale afferma: "Metti il plexiglass; distanzia i tavoli; riduci i clienti; igienizza bene; registra i clienti. Fatto tutto? Bene, ora chiudi". Insomma, una sintesi brutale di tutto ciò che è stato imposto a ristoranti, baristi e commercianti in generale. Sintesi brutale ma efficace. E Salvini, a corredo dell'immagine, aggiunge un laconico e durissimo commento: "Vero. Puniti ingiustamente dopo aver speso ingenti risorse per adeguarsi e garantire igiene e sicurezza. Signor presidente del Consiglio, queste imprese e questi lavoratori non sono superflui e non sono loro il problema", conclude il leader della Lega.

