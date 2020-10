Attilio Fontana contro Il Messaggero: "Lockdown in Lombardia, fake-news. E lo avevamo già detto ieri al telefono"

27 ottobre 2020 a

Il tam-tam è partito di primo, primissimo mattino: la Lombardia pensa a un "lockdown generale", il piano sarebbe stato pronto, sulla scrivania del governatore Attilio Fontana. Una notizia, bomba, lanciata da Il Messaggero e che anche noi avevamo ripreso, attribuendola ovviamente al quotidiano capitolino. Poi, però, è piovuta la secca smentita dal Pirellone, che anzi spinge per misure più "soft" per la tutela di commercianti e ristorazione. Ma non solo. Successivamente, Attilio Fontana ha voluto aggiungere qualcosa su Facebook, dove ha scritto: "La notizia pubblicata dal quotidiano Il Messaggero e ripresa da altri organi di informazione è falsa". Ma non solo. Il governatore aggiunge: "Ciò che rende ancor più grave la fake-news è che, ieri pomeriggio, alla richiesta da parte de Il Messaggero di una conferma alla notizia, Regione Lombardia aveva già dato smentita. Oggi la notizia è sulla prima pagina del quotidiano", accusa Fontana.

