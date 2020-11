Salvini, Meloni e Berlusconi, "il candidato giusto è un pm". Elezioni, un nome pesantissimo

06 novembre 2020 a

E' il pm Luigi Maresca l'uomo su cui starebbe puntando il centrodestra per le prossime elezioni amministrative a Napoli. Il nome, in realtà, non è nuovo all'interno della coalizione. I leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia ci avevano già pensato mesi fa per le regionali. Ma allora fu Maresca a dire di no: "Basta chiacchiere, non sono disponibile". Come riporta Repubblica, secondo Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, l'ex pubblico ministero antimafia, oggi sostituto procuratore generale a Napoli, sarebbe il candidato perfetto. I tre leader di centrodestra ne hanno parlato in una conversazione via call, considerando anche i nomi avanzati dagli avversari. Il sindaco uscente della città, Luigi De Magistris ha già schierato un'assessora, Alessandra Clemente, figlia di una vittima innocente di camorra. Mentre nel gioco di alleanze Pd-5s, spuntano ipotetici candidati di spessore, dai ministri in carica Gaetano Manfredi e Vincenzo Amendola al presidente della Camera Roberto Fico. Di fronte a questo scenario, Lega, FdI e Fi vogliono farsi trovare preparati ed evitare il flop delle regionali. "Vietato sbagliare come con Stefano Caldoro", ha fatto sapere Salvini. Ecco perché Maresca, 48 anni, l'ex pm che catturò il boss dei casalesi Michele Zagaria, potrebbe fare al caso loro.

