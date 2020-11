Giuseppe Conte, gaffe dopo la vittoria di Joe Biden: "Complimenti al popolo". Ira del Pd per il messaggio "sbagliato"

09 novembre 2020 a

a

a

Uno scivolone che non è passato inosservato. All'annuncio da parte i media americani della vittoria di Joe Biden alle presidenziali, tutti i primi ministri si sono complimentati con i dem. Tutti tranne uno: Giuseppe Conte. Il premier ha infatti cinguettato felicitandosi col "popolo americano e le sue istituzioni per l'eccezionale affluenza". Solo in seconda battuta, come ricorda Repubblica, ha detto di essere pronto "a lavorare con il presidente eletto Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche".

Una stonatura che non è piaciuta al Pd: "Non ci si può congratulare con il popolo - è la riflessione di un esponente dem - ci si congratula con chi ha vinto". Ma c'è anche chi prova a giustificare il premier: "Può darsi che Conte sia stato frenato dal suo rapporto con l' attuale inquilino della Casa Bianca e da una certa freddezza del M5S. Ma certo, è un errore politico: tutto il mondo ha tirato un sospiro di sollievo per la vittoria di Biden e spera che lui possa aprire una pagina nuova, in virtù della sua vocazione multilaterale. Alimentare dubbi sull'atteggiamento italiano non ci fa bene".

“Ora che Biden è presidente…”. Melania Trump, l'ex collaboratrice sul divorzio: “Conta i minuti”, ma lei resta “diplomatica”

I collaboratori del presidente del Consiglio rimandano però al mittente le accuse: "Nessuna freddezza, figurarsi. Abbiamo scritto il comunicato in fretta, senza neanche avere il tempo di leggere quelli delle altre cancellerie, mettendo in evidenza il record di votanti, che è uno straordinario segnale di vitalità democratica, non certo per sminuire la vittoria di Biden".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.