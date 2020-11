Porta a Porta, Matteo Salvini avvisa Giuseppe Conte: "Se mi dice di andare a Palazzo Chigi, ci vado"

12 novembre 2020 a

Matteo Salvini ci prova un'altra volta nella speranza che il governo ascolti qualche proposta anche dall'opposizione. "Se non fai un condono in tempo di guerra, non lo fai più: edilizio, fiscale, tombale, serve fare emergere quello che è nascosto, fatti salvi gli illeciti penali", ha detto il leader della Lega parlando a Porta a Porta, in onda giovedì 12 novembre. "So che qualcuno dice che non è moralmente giusto, ma - e lo ribadisce -, in tempo di guerra per l'Italia occorre mettere in campo tutto quello che c'è".

La domanda per Bruno Vespa a questo punto sorge spontanea: "Allora volete sedervi al tavolo con Giuseppe Conte?". "Io non chiedo altro - replica l'ex ministro -, è da giugno che dice 'ci vediamo a palazzo Chigi''. "Domani - assicura - se serve ci andiamo a sedere a Palazzo Chigi. Se dice di ragionare sui decreti ristori, sulla legge di bilancio, domani ci vado".

