Libero logo
TrumpPutin
PippoBaudo
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Salvini, il caso diplomatico con Macron scatena la sinistra: "Volgare"

sabato 23 agosto 2025
Salvini, il caso diplomatico con Macron scatena la sinistra: "Volgare"

2' di lettura

Quanto accaduto tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente francese Emmanuel Macron è bastato a scatenare la sinistra. “Volgare”. “Imbarazzante”. “Meloni si dissoci”. “Il silenzio della premier fa rumore”. Queste alcune delle reazioni delle opposizioni alle parole del vicepremier contro il capo dell'Eliseo. Il leader della Lega, in particolare, commentando l'ipotesi di inviare truppe francesi sul territorio ucraino per combattere contro la Russia, aveva consigliato a Macron di "attaccarsi al tram" e di andare personalmente a Kiev. Dichiarazioni a seguito delle quali il governo francese ha convocato l'ambasciatrice italiana,

"Lo abbiamo detto sin da subito che le dichiarazioni imbarazzanti di Salvini contro Macron mettevano dentro un alone di ambiguità il governo e l'azione della presidente del Consiglio, che a Washington e nel Consiglio europeo siede al fianco del presidente francese predicando l'unità europea e a Roma lascia il suo vice attaccare con toni sguaiati uno dei nostri principali alleati - ha commentato sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva -. Avevamo consigliato a Giorgia Meloni di chiarire da subito la posizione, per non esporre il nostro Paese a una brutta figura internazionale. Non lo ha fatto e ora il nostro ambasciatore a Parigi è stato convocato dal governo francese aprendo una pagina imbarazzante per l'Italia".

Macron, "parole di Salvini inaccettabili". Convocata l'ambasciatrice italiana

La Francia ha convocato giovedì l'ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D'Alessandro, "a seguito...

Immancabile la critica del portavoce dei Verdi e parlamentare di Avs Angelo Bonelli. "Salvini è il vicepremier e se lo dimentica sempre e conseguentemente usa un linguaggio volgare non adeguato al ruolo che riveste. Meloni dovrebbe insegnare o quanto meno ricordare a Salvini come ci si comporta e pertanto dovrebbe censurare le parole del suo vicepremier che hanno provocato un incidente diplomatico tra Italia e Francia. Che i militari italiani non debbano andare in Ucraina è fuori discussione ma con il linguaggio da osteria, Salvini dimostra di non essere adeguato al ruolo che ricopre".

Dal Pd si è fatto sentire Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo. "La chiamano 'moderata ed europeista'. In realtà Giorgia Meloni tace, mentre il suo vice insulta un presidente amico e alleato. Moderata? Il silenzio di Meloni fa più rumore di mille urla", ha scritto su X. Il leader di Azione Carlo Calenda, invece, ha parlato di "toni da Bar dello Sport".

Matteo Salvini: "Il Ponte come il Mose. Dicevano che era inutile, hanno cambiato idea"

L’estate di Matteo Salvini è, come di consueto, itinerante. Una visita a un cantiere a Roma, una a Milano. ...

Giornata della bandiera ucraina Giornata della bandiera ucraina, Zelensky: "Non cederemo la nostra terra agli occupanti"

Colloqui di pace al palo Trump si tira fuori, "olio e aceto": il gelo su Russia e Ucraina

Crisi diplomatica Macron, "parole di Salvini inaccettabili". Convocata l'ambasciatrice italiana

tagmatteo salvinifranciaucrainaemmanuel macronangelo bonellienrico borghi

Giornata della bandiera ucraina Giornata della bandiera ucraina, Zelensky: "Non cederemo la nostra terra agli occupanti"

Colloqui di pace al palo Trump si tira fuori, "olio e aceto": il gelo su Russia e Ucraina

Crisi diplomatica Macron, "parole di Salvini inaccettabili". Convocata l'ambasciatrice italiana

ti potrebbero interessare

960x540

Giornata della bandiera ucraina, Zelensky: "Non cederemo la nostra terra agli occupanti"

3072x2048

Trump si tira fuori, "olio e aceto": il gelo su Russia e Ucraina

Costanza Cavalli
1400x933

Macron, "parole di Salvini inaccettabili". Convocata l'ambasciatrice italiana

3072x2048

Trump, "preferirei non esserci": bomba sull'incontro Putin-Zelensky