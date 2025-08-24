Milan, è subito incubo: la Cremonese vince a San Siro. la Roma batte il Bologna 1-0

Colpo grosso della Cremonese, che supera il Milan 2-1 a San Siro nella gara valida per la prima giornata di Serie A. Una sconfitta pesante per i rossoneri, alla prima ufficiale sotto la guida di Massimiliano Allegri. La squadra grigiorossa passa in vantaggio al 28’ con Baschirotto, che approfitta di un errore di Pavlovic.

Proprio il difensore serbo si riscatta al primo minuto di recupero del primo tempo, firmando l’1-1 su assist di Estupiñán. Ma nella ripresa arriva la giocata che decide il match: al 61’ Federico Bonazzoli si inventa una spettacolare semirovesciata che non lascia scampo a Maignan e regala alla Cremonese tre punti storici.

La prima, per la Roma di Gian Piero Gasperini, è già buona. Lo è per il tecnico, che all'esordio sulla panchina giallorossa batte 1-0 il Bologna nel primo scontro diretto per l'Europa della stagione, così come lo è per Wesley, il nuovo acquisto che segna la rete decisiva a inizio secondo tempo conquistandosi subito l'ovazione dei suoi nuovi tifosi. Meno, invece, per il Bologna che si rende veramente pericoloso solo colpendo la traversa con Castro e perde per infortunio sia Immobile che Casale.