Gino Strada, il leghista Edoardo Rixi: "Commissario in Calabria? Ma che competenze ha?"

13 novembre 2020 a

Governo nel caos. Dopo gli strafalcioni, uno dietro l'altro in Calabria, ecco che i giallorossi incappano nell'ennesimo flop. La questione riguarda la sanità ai tempi del coronavirus. Nella Regione per ora governata da Nino Spirlì in tempo record ci sono state due bufere che hanno colpito l'esecutivo. La prima riguarda Saverio Cotticelli, commissario alla Sanità calabrese, la seconda il suo successore, Giuseppe Zuccatelli. E così al governo è giunta l'idea di avanzare l'ipotesi Gino Strada.

"Avanti così, cialtrone". Spunta Gino Strada? La Maglie brutale contro "Giuseppi" Conte

"Ma che competenze ha Strada per fare il commissario in Calabria? La conoscenza degli ospedali di guerra e delle mine anti-uomo? Ma su! - sbotta il leghista Edoardo Rixi in un retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale -. Collaborazione? Meglio andare in vacanza. Anche perché questi da una parte ti danno la mano, dall'altra ti sparano. Hanno già messo nel mirino Toti per Autostrade. Anche se lui ha sbagliato ad atteggiarsi da Napoleone quando la procura più cattiva d'Italia dista 300 metri dal suo ufficio da governatore". Il nome dell'attivista nonché fondatore dell'ong italiana Emergency ha scatenato un po' tutti, anche lo stesso Spirlì che contesta: "Non abbiamo bisogno di medici missionari"

