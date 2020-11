Giuseppe Conte, il retroscena: un gruppo al Senato di fedelissimi per salvare la poltrona?

25 novembre 2020 a

Ogni argomento è motivo di litigio tra Giuseppe Conte e Pd. E così il premier starebbe pensando di andare a caccia di senatori. D'altronde i rumors arrivati alle sue orecchie su una discesa in campo di Mario Draghi si fanno sempre più insistenti e non c'è miglior modo che prepararsi. La proposta è arrivata sul tavolo di Palazzo Chigi da un gruppo di senatori del Misto (tra loro ci sarebbero alcuni esponenti del Maie) pronti - secondo quanto riportato dal Giornale - a dar vita ad un gruppo parlamentare autonomo che si impegnerebbe a sostenere Conte senza se e senza ma. Visti i numeri ballerini a Palazzo Madama e l'insoddisfazione dem che, tra le tante cose, preme per il Mes, l'idea non sembra poi così assurda agli occhi del presidente del Consiglio. Conte infatti potrebbe doversi preparare al peggio, anche che da un momento all'altro qualche giallorosso faccia saltare il banco.

L'operazione - prosegue il quotidiano di Sallusti - è ancora in fase embrionale e al momento non sono stati arruolati tutti i dieci senatori necessari a dar vita al nuovo gruppo parlamentare. Quando avverrà - si è però impegnato Conte con i suoi interlocutori - una delegazione del neonato gruppo 'contiano' sarà subito ricevuta a Palazzo Chigi così da dare un segnale politico inequivocabile. Segnale che vuole mettere in guardia anche il Pd dal fare mosse azzardate in combutta con Forza Italia, visti gli ultimi "corteggiamenti".

