Sinner, com'è andata alla maturità: quello che pochi sanno

Tempo di maturità, tempo di aneddoti. Come ogni anno, ecco rincorrersi i ricordi dei vip che hanno già affrontato la prova più temuta e "simbolica" del percorso di studi di qualsiasi ragazzo italiano.

Tra i tanti personaggi famosi, della politica, dello sport e dello spettacolo, è sempre una ideale a chi ha centrato il massimo dei voti (dal 60 al 100, con eventuale lode, a seconda dell'anno di uscita dal liceo/superiori). Qualcuno, come ricorda Leggo, per la verità a scritti e orali non ci è mai arrivato.

Per motivi familiari, come la dj e conduttrice Ema Stokholma (che non ha mai nascosto la sua adolescenza travagliata, con risvolti addirittura drammatici), chi forse per scarso feeling con la scuola o perché già travolto dalle proprie passioni. I rapper Fedez e Blanco, per esempio, non si sono mai diplomati.

Nel 2017 fece molto scalpore la scelta di Gigio Donnarumma, all'epoca baby-fenomeno del Milan, che alle prese con la questione di un complicato rinnovo contrattuale milionario (poi arrivato) e con gli Europei Under 21 alle porte, decise semplicemente di prendersi una breve vacanza (a Ibiza) per ricaricare le pile saltando così la convocazione alla maturità. L'anno seguente, però, recuperò l'esame perduto conquistandosi anche un dignitoso 70/100 finale.

Anche Jannik Sinner, stella del tennis, ha avuto più o meno gli stessi problemi: in giro per il mondo fin da ragazzino, è stato costretto a lasciare la scuola al quarto anno ma è riuscito comunque a diplomarsi in Amministrazione, Finanza e Marketing (l'ex Ragioneria) a Bolzano da privatista, coniugando studio e tornei. Complimenti per la determinazione, dote che lo ha portato a diventare il numero del ranking mondiale, non a caso.