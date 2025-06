Affari tuoi, "Maia si scansa": che lavoro fa la concorrente

Quello di Maia dalla Liguria potrebbe essere stato l'inizio di partita più scioccante e deprimente nella storia di Affari tuoi, il fortunatissimo quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Fortunatissima la trasmissione, non certo la concorrente, studentessa, hostess e fotomodella di Sestri Levante accompagnata in studio da nonna Giusy.

Nel giro di poche chiamate, la ragazza ha infatti "bruciato" i pacchi più appetibili: prima ha infatti chiesto di aprire quello con dentro 100mila euro, poi quello da 200mila e infine la scatola con il montepremi massimo, da 300mila. Mani nei capelli per la giovane e per De Martino, mentre su X i telespettatori che commentano le puntate in tempo reale si scatenano invocando "sale", pozioni anti-malocchio e via di questo passo.

Le chiamate successive sono un po' più fortunate (anche perché fare peggio sarebbe stato francamente difficile) e così si arriva al momento clou con 4 pacchi ancora in lizza, tutti rossi e piuttosto generosi: 15.000, 20.000, 50.000 e 75.000 euro. Alla fine Maia resta con 20mila e 50mila e il Dottore ha buon gioco nell'offrirne 35mila euro, accettati "al volo" dalla bella ligure.

E via di contestazioni sui social: "Ma se non rischi quando hai un paracadute... Boh", "Io sarei la prima ad accettare nel caso ma qui non c'era proprio bisogno", "Si fanno sempre fregare all'ultimo", "Ma che ha accettato a fare per così poco vai avanti no". E qualcuno ha pure notato come De Martino si sia avvicinata per congratularsi della vincita e per baciarla ma Maia si sia scansata.