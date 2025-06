Mancini di nuovo ct della Nazionale, "chi ha detto no": caos azzurro

Il nuovo ct della Nazionale sarà Gennaro Gattuso. Manca ancora l'ufficialità, ma lo ha annunciato di fatto Gigi Buffon, ai microfoni Rai sabato sera dopo la seconda partita dell'Italia Under 21 agli Europei di categoria vinta 1-0 contro i padroni di casa della Slovacchia. "Abbiamo lavorato attendiamo gli ultimi dettagli. Con il presidente e tutta la federazione abbiamo avuto giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile".

L'ex portiere di Parma e Juve sarà nello staff di Ringhio insieme ad altri ex azzurri come Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci, con l'altro ex selezionatore Cesare Prandelli a supervisionare come direttore tecnico. Una sorta di think tank per salvare il salvabile, cioè la qualificazione ai Mondiali 2026.