Matteo Renzi "farà cadere Conte a tempo debito". Indiscreto sul nuovo nome per Palazzo Chigi

Sarà Matteo Renzi a far cadere Giuseppe Conte, a tempo debito. Ne è sicuro Dagospia, secondo cui il premier può dormire tra due guanciali finché imperversa il coronavirus. Ma quando scenderà la curva dei contagi, allora finirà anche la protezione del Quirinale. Molto importante il riavvicinamento di Italia Viva al Pd sulla riforma elettorale. Renzi vuole un proporzionale puro e sbarramento più basso possibile, Nicola Zingaretti è disposto ad accettare pur di non avere un sistema maggioritario con premio di maggioranza che favorirebbe inevitabilmente Matteo Salvini e la Lega, primo partito.

L'accordo è il preludio al siluramento di Conte, anche se poi si aprirà il valzer sul nome del sostituto, che per forza di cosa non dovrà essere di primissimo livello, spiega Dago. "I 5 Stelle e Pd non hanno un nome condiviso, i veti contrapposti sono fortissimi". Di Maio vorrebbe ripescare nella società civile oppure nei ranghi del Deep State, un oscuro funzionario con le spalle coperte da chi conta (e non si fa votare).

