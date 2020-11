Mezz'ora in più, il sondaggio di Lucia Annunziata: riparte la scalata di Giorgia Meloni dopo una frenata

29 novembre 2020 a

a

a

Lucia Annunziata ha dato conto del sondaggio YouTrend durante la diretta su Rai 3 di Mezz’ora in più. Rispetto alla scorsa settimana, le intenzioni di voto aggiornate al 29 dicembre vedono Giorgia Meloni tornare a registrare un aumento importante, dopo una piccola frenata dovuta al fatto che Fdi è cresciuta in maniera esponenziale in pochi mesi e adesso si sta stabilizzando. Il partito della Meloni si conferma il terzo con più consensi a livello nazionale: gli viene attribuito il 15,9%, con un +0,5 rispetto alla scorsa settimana che consente di tenere a distanza il M5s, sceso al 15,2%. Davanti a Fdi sono rimasti soltanto la Lega e il Pd: il partito di Matteo Salvini ha perso 0,4 punti negli ultimi sette giorni ma rimane il primo con il 23% dei consensi, mentre quello di Nicola Zingaretti è stabile al 20,4%. Supera il 7% invece Silvio Berlusconi, che con l’appoggio al governo presieduto da Giuseppe Conte sembra aver recuperato qualche voto. Per quanto riguarda i partiti minori, questa settimana il “derby” tra Carlo Calenda e Matteo Renzi finisce in parità: entrambi sono dati al 3,2%.

“Ha le fissazioni”. Merlino inorridita da Vauro: Meloni? “Befana fascista”, la vignetta oltraggiosa | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.