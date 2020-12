Dl Migranti, manca il numero legale: in aula assenze tra Pd e M5s. Le opposizioni: "Buffoni, buffoni"

03 dicembre 2020 a

La maggioranza si sfalda ancora. A pochi giorni dalla prova delle prove (il voto sul Mes del 9 dicembre), ecco che il governo guidato da Giuseppe Conte incappa nell'ennesima figuraccia. L'occasione è il dl Migranti. Già, quel dl Migranti che per il Pd sembrava essere ragione di vita o di morte. Peccato che la seduta alla Camera del 3 dicembre, ovvero oggi, sia saltata. il motivo? È mancato il numero legale. Sì, perché alcuni tra Pd e M5s hanno disertato proprio il cavallo di battaglia dem, aprendo un nuovo fronte di polemiche fra gli alleati. "Mancano 5 deputati, la Camera non è in numero legale, rinvio la seduta di un'ora", ha annunciato il presidente di turno, Ettore Rosato tra le grida "buffoni" che gli esponenti dell'opposizione hanno rivolto verso i banchi della maggioranza.

“Calamita degli scafisti, le ong sopra la legge”. Addio decreti Salvini? Parla l'ammiraglio: ecco come riducono l'Italia

Scorrendo i tabulati della votazione risulta che le maggiori assenze si registrano tra grillini e dem. Su 194 deputati pentastellati infatti solo 99 erano i presenti mentre tra le file dem i parlamentari in Aula erano 51 su 90. Su 29 deputati di Italia viva erano 18 i presenti, 7 quelli di Leu su 12. Cifre che, stando a quanto riportato dal Giornale.it, hanno subito scaldato gli animi di Italia Viva, infuriata con i suoi stessi colleghi giallorossi. "Cominciano i 'lavori' alla Camera dei Deputati sulla cancellazione dei Decreti Sicurezza. Dopo 2 minuti si sospende tutto perché manca il numero legale: guardate che folla fra i banchi di Pd, 5Stelle e Renziani. No comment", ha subito fatto eco il leader della Lega, Matteo Salvini.

