Paolo Del Debbio lascia Dritto e Rovescio? "Disponibile a candidarsi a Milano", tutto in mano al centrodestra

Paolo Del Debbio ha dato la sua disponibilità al centrodestra per candidarsi a sindaco di Milano. Lo ha annunciato il commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini. Ma in ballo non ci sarebbe solo il nome del giornalista volto di Rete 4. Si sono messi a disposizione anche l’ex prefetto di Milano, Alessandro Marangoni, il professor Maurizio Dallocchio dell’Università Bocconi, Simone Crolla, segretario generale della Camera di Commercio italo-americana, e Roberto Rasia, manager della Pellegrini. Secondo Bolognini, "a breve Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni troveranno, all’interno di questa rosa di nomi, il miglior candidato per la città di Milano e il miglior sindaco che possa rilanciare pienamente la nostra città”. Intanto per il Pd si è ricandidato l’attuale primo cittadino Beppe Sala. “Ha annunciato, stanco e demotivato, di non volersi ricandidare per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase. Forse perché nemmeno lui riesce a trovare motivi di soddisfazione o traguardi significativi da portare in dote quasi al termine del suo mandato”, ha spiegato Bolognini.

