Matteo Salvini va da Conte in aula al Senato: "Chiediamo un incontro urgente". Il premier risponde così

Breve colloquio tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte al termine dell’intervento del leader leghista in Senato sul #Mes, mercoledì sera. Salvini si è avvicinato al premier chiedendo un incontro urgente sull’apertura delle scuole e sulle chiusure di Natale. In particolare, l'ex ministro degli Interni ha espresso preoccupazione perché la ripresa dell’attività scolastica senza programmazione - soprattutto a proposito del trasporto pubblico - rischia di aumentare i contagi e moltiplicare i focolai di coronavirus a gennaio, dopo le feste. Salvini ha anche chiesto di allentare i divieti previsti nei giorni di festa, almeno per permettere la circolazione all’interno delle province o nel raggio di poche decine di chilometri dalla propria abitazione. Risposta del premier, un laconico "ci pensiamo". Non il massimo della apertura al dialogo con l'opposizione, considerando soprattutto il merito delle questioni poste da Salvini.

